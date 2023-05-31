31 мая, 21:45Происшествия
"Московский патруль": сотрудники Госавтоинспекции Подмосковья задержали угонщика
Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции задержали угонщика. Водитель не остановился, из-за чего развязалась погоня.
В результате преследования правонарушитель был задержан в селе Клишино городского округа Коломна. По имеющейся информации, злоумышленник опоздал на электричку и решил угнать припаркованный автомобиль, чтобы доехать до дома. Отмечается, что в замке зажигания машины находились ключи.
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Программа: Московский патруль