"Московский патруль": мошенницы обманули пенсионерку в Подмосковье

Легенда о бесплатных продуктах помогла двум липовым соцработницам, проникнуть в квартиру пенсионерки в подмосковном Серпухове.

По данным следствия, они позвонили пожилой женщине под видом сотрудниц социальной службы и сообщили о том, что ей якобы положены бесплатные продукты, нужно лишь оформить некие документы. Пожилая женщина поверила незнакомкам и в назначенное время пустила девушек к себе домой.

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