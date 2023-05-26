"Московский патруль": мошенницы обманули пенсионерку в Подмосковье

Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют 27–28 мая

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26 мая, 21:30

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Легенда о бесплатных продуктах помогла двум липовым соцработницам, проникнуть в квартиру пенсионерки в подмосковном Серпухове.

По данным следствия, они позвонили пожилой женщине под видом сотрудниц социальной службы и сообщили о том, что ей якобы положены бесплатные продукты, нужно лишь оформить некие документы. Пожилая женщина поверила незнакомкам и в назначенное время пустила девушек к себе домой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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