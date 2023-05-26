26 мая, 21:30Происшествия
"Московский патруль": мошенницы обманули пенсионерку в Подмосковье
Легенда о бесплатных продуктах помогла двум липовым соцработницам, проникнуть в квартиру пенсионерки в подмосковном Серпухове.
По данным следствия, они позвонили пожилой женщине под видом сотрудниц социальной службы и сообщили о том, что ей якобы положены бесплатные продукты, нужно лишь оформить некие документы. Пожилая женщина поверила незнакомкам и в назначенное время пустила девушек к себе домой.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль