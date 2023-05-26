Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют 27–28 мая

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26 мая, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": прокуратура устанавливает обстоятельства ДТП с ребенком в Москве

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Прокуратура Москвы контролирует установление обстоятельств ДТП, в результате которого пострадал 9-летний ребенок. Авария произошла на Люблинской улице.

Водитель автомобиля, не снижая скорости проехал на красный сигнал светофора и сбил мальчика, который переходил дорогу на зеленый свет. Пострадавшего госпитализировали с сотрясением головного мозга и травмой бедра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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