"Московский патруль": общественный совет подмосковного ГУ МВД провел первое заседание

Первое заседание в новом составе провел общественный совет подмосковного ГУ МВД. В него вошли 24 человека из разных сфер.

Речь идет в том числе о спортсменах, ученых, журналистах и представителях религиозных конфессий. В своем обращении к участникам заседания руководитель Главного управления МВД России по Московской области Виктор Пауков отметил, что главная задача совета – не только помогать ведомству искать пути решения проблем в правоохранительной сфере, но и изъявлять идеи для ее совершенствования.

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