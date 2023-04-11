Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 апреля, 21:30

Общество

"Московский патруль": общественный совет подмосковного ГУ МВД провел первое заседание

"Московский патруль": общественный совет подмосковного ГУ МВД провел первое заседание

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру вторника

Госдума приняла закон о запрете продажи несовершеннолетним вейпов и жидкостей к ним

Новости часа: более 132 тыс семей улучшили жилищные условия благодаря льготной ипотеке

"Гонка первых" началась в столице

Апексимова высоко оценила работу столичного пункта отбора на военную службу по контракту

"Интервью": Александр Куприянов – о конкуренции газет с телеграм-каналами

Новости часа: требования к местам продажи вейпов вступят в силу с 1 июня 2023 года

Госдума приняла документ о полном запрете вейпов для несовершеннолетних

Новости часа: Госдума приняла законопроект о запрете продажи вейпов для детей

Первое заседание в новом составе провел общественный совет подмосковного ГУ МВД. В него вошли 24 человека из разных сфер.

Речь идет в том числе о спортсменах, ученых, журналистах и представителях религиозных конфессий. В своем обращении к участникам заседания руководитель Главного управления МВД России по Московской области Виктор Пауков отметил, что главная задача совета – не только помогать ведомству искать пути решения проблем в правоохранительной сфере, но и изъявлять идеи для ее совершенствования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Московский патруль
обществовидеоАлександра Ивановна
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика