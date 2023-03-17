Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 марта, 21:35

Транспорт

"Московский патруль": видеонаблюдение будет контролировать движение самокатов в Москве

"Московский патруль": видеонаблюдение будет контролировать движение самокатов в Москве

"Мой район. Навигатор": москвичам рассказали о самых востребованных станциях БКЛ

"Мой район. Навигатор": названы самые популярные станции БКЛ столичного метро

Новости часа: ЦБ России выступил за сохранение лимита бесплатных переводов

Турция продолжит наземное обслуживание российских рейсов в предстоящем летнем сезоне

США изменили маршруты полета БПЛА после инцидента над Черным морем

Новости часа: туроператоры РФ не корректировали полеты в Турцию после запрета на заправку

В РСТ отреагировали на возможность запрета обслуживания самолетов из РФ в Турции

Турция продолжит наземное обслуживание российских рейсов летом

Новости часа: Набиуллина оценила риски для российских банков из-за ситуации в США и Европе

Камеры видеонаблюдения будут контролировать передвижение самокатов в Москве. Об этом заявил начальник Управления ГИБДД Москвы Александр Быков на круглом столе в Мосгордуме.

На заседании в Мосгордуме обсудили новые правила использования средств индивидуальной мобильности – шеринговых самокатов, сигвеев, моноколес и других аппаратов. Нарушения ПДД должны фиксировать дорожные камеры, управляемые нейросетью.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Московский патруль
транспортвидеоАлексей Целищев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика