17 марта, 21:35Транспорт
"Московский патруль": видеонаблюдение будет контролировать движение самокатов в Москве
Камеры видеонаблюдения будут контролировать передвижение самокатов в Москве. Об этом заявил начальник Управления ГИБДД Москвы Александр Быков на круглом столе в Мосгордуме.
На заседании в Мосгордуме обсудили новые правила использования средств индивидуальной мобильности – шеринговых самокатов, сигвеев, моноколес и других аппаратов. Нарушения ПДД должны фиксировать дорожные камеры, управляемые нейросетью.
Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль