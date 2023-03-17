"Московский патруль": видеонаблюдение будет контролировать движение самокатов в Москве

Камеры видеонаблюдения будут контролировать передвижение самокатов в Москве. Об этом заявил начальник Управления ГИБДД Москвы Александр Быков на круглом столе в Мосгордуме.

На заседании в Мосгордуме обсудили новые правила использования средств индивидуальной мобильности – шеринговых самокатов, сигвеев, моноколес и других аппаратов. Нарушения ПДД должны фиксировать дорожные камеры, управляемые нейросетью.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

