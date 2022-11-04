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Новости

04 ноября, 00:00

Происшествия

"Московский патруль": виновник смертельного ДТП на улице 1905 года раскаялся в содеянном

"Московский патруль": виновник смертельного ДТП на улице 1905 года раскаялся в содеянном

"Московский патруль": супруги наживались на курьерах в Москве

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Виновник смертельного ДТП на улице 1905 года раскаялся в содеянном

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Водитель самосвала, который сбежал с места смертельно ДТП на улице 1905 года, публично раскаялся в зале Таганского суда столицы, который сегодня избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Накануне грузовик на огромной скорости влетел в автомобиль такси и вдавил его в автобус. Водитель и женщина-пассажир погибли на месте. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

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