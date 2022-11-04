"Московский патруль": виновник смертельного ДТП на улице 1905 года раскаялся в содеянном

Водитель самосвала, который сбежал с места смертельно ДТП на улице 1905 года, публично раскаялся в зале Таганского суда столицы, который сегодня избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Накануне грузовик на огромной скорости влетел в автомобиль такси и вдавил его в автобус. Водитель и женщина-пассажир погибли на месте. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

