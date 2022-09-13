"Московский патруль": молодой человек украл коробку с алкоголем в Москве

Молодой человек вынес коробку с алкоголем прямо на глазах у сотрудников супермаркета. Подозреваемого задержали.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как посетитель магазина, находясь в торговом зале, взял с полки коробку и положил в нее несколько бутылок спиртного. А потом, не обращая внимания на продавцов, отправился мимо кассы к выходу. Его попытались остановить охранники, но любитель горячительного вырвался и скрылся. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

