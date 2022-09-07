"Московский патруль": подозреваемого в убийстве бизнесмена задержали в Москве

В Москве задержан подозреваемый в убийстве бизнесмена на набережной Тараса Шевченко. Тело жертвы с огнестрельным ранением обнаружили в припаркованной иномарке днем 7 сентября.

Следственный комитет уже назвал основную версию происшествия.

Подробности – в программе телеканала Москва 24.