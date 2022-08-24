"Московский патруль": расследование убийства журналистки Дугиной

Расследование убийства российской журналистки Дарьи Дугиной, автомобиль которой взорвали на Можайском шоссе, продолжается.

На кого был оформлен поддельный полис ОСАГО сроком всего на один день? Кто предоставил преступнице государственные номера? Где сейчас может скрываться фигурантка? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.