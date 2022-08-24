"Московский патруль": противопожарный режим в Подмосковье

На территории Подмосковья введен особый противопожарный режим. Летчики патрулируют местность и в режиме реального времени передают информацию об очагах пожаров. В состоянии полной готовности находятся наземные службы.

Какая современная техника стоит на страже огня в Московской области? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.