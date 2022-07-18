"Московский патруль": мужчину задержали за закладки с наркотиками

Прогулки по одному из московских парков могут обернуться для жителя столицы как минимум 15 годами заключения. Молодой человек раскидывал наркотики по тайникам, но его задержали полицейские.

Правоохранители остановили подозреваемого в распространении запрещенных веществ перед очередным походом. Во время личного досмотра в его рюкзаке полицейские обнаружили 10 свертков с белым веществом. Экспертиза показала, что порошок содержит в своем составе мефедрон. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.