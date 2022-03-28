"Московский патруль": конфликт между полицейским, прокурором и судьей произошел в Москве

Сотрудники СК начали проверку после конфликта в ресторане в центре Москвы. Как сообщают информационные агентства, там подрались сотрудник прокуратуры, полковник полиции и судья. Сообщается, что есть пострадавшие.

О том, из-за чего произошла потасовка и кто теперь может лишиться званий, – в сюжете телеканала Москва 24.

