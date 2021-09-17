"Московский патруль": в Подмосковье закрыли игровой клуб с мини-отелем

В Подмосковье закрыли игровой клуб с мини-отелем. На первом этаже клиенты могли сделать ставки, на втором отдохнуть.

Нелегальное заведение располагалось в частном коттедже в Дмитровском городском округе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.