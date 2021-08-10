Производитель водки заявил о росте ее себестоимости в РФ

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Себестоимость производства водки увеличилась на 3% в 2021 году из-за подорожания сырья и сопутствующих товаров, таких как упаковка. Об этом в интервью РБК заявил генеральный директор "Татспиртпрома" Руслан Максудов.
"Как только рынки стали восстанавливаться, на всех товарных и биржевых рынках начался рост стоимости продукции. Растет все: пленка, дерево, металл, сахар и зерно", – объяснил топ-менеджер. Так, зерно подорожало примерно на 50%, а сахар на – 14%.
Тем не менее, по словам Максудова, чтобы сохранить потребителя, его компании удается сглаживать рост цен за счет имеющихся запасов сырья, а также уже заключенных контрактов с фиксированными ценами на будущие поставки.
Ранее новосибирские исследователи создали водку, не вызывающую похмелья. Новый способ создания алкогольного напитка позволяет снизить токсическое и постинтоксикационное действие на 18–20%, при этом эйфорический эффект почти полностью сохранен.
При производстве продукта используется экстракт ягеля, который способствует транспортировке в организм определенных веществ и выступает как сорбент для различных соединений. Его вводят в сорокаградусную водно-этанольную водку в соотношении от 1:150 до 1:200.
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