Москва стала лидером по употреблению алкоголя

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Российская столица в этом году стала лидером по потреблению алкоголя в абсолютных показателях. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Росалкогольрегулирование.

Стало известно, что за первый квартал 2021 года москвичи приобрели 6,4 миллиона декалитров водки, коньяка, шампанского, вина и других спиртосодержащих напитков. В то же время за аналогичный период прошлого года этот показатель равнялся 6,7 миллиона декалитров.

С небольшим отставанием от столицы на второй строчке расположилось Подмосковье. Показатель в регионе составляет 6 миллионов. На третьем месте – Санкт-Петербург с 3,37 миллиона декалитров.

Также в топ-10 оказались Свердловская область – 2,34 миллиона; Краснодарский край – 2,16 миллиона; Татарстан – 1,63 миллиона; Нижегородская область – 1,62 миллиона; Башкирия – 1,48 миллиона; Челябинская и Ленинградская области – 1,5 и 1,3 миллиона соответственно.

В Росалкогольрегулировании уточнили, что водки больше всего выпили в Московской области, а шампанского, вина и коньяка – в столице.

Наименьший интерес к спиртным напиткам продемонстрировали жители Ингушетии, которые приобрели всего шесть тысяч декалитров алкоголя за аналогичный период. На втором месте в списке наименее пьющих регионов расположилась Чечня – 11 тысяч декалитров, на третьем – Чукотка с 28,7 тысячи.

Ранее Росстат сообщил о росте числа смертей в РФ из-за алкоголя. По данным ведомства, в 2020 году от причин, связанных с употреблением спиртного, скончались 50 435 человек. При этом в 2019 году этот показатель был равен 47 427 людям, что меньше даже числа умерших за 2018 год.

