В ВОЗ предложили запретить женщинам употреблять алкоголь

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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предложили запретить женщинам детородного возраста употреблять спиртные напитки, следует из проекта Глобального плана действий по борьбе с алкоголем на 2022–2030 годы.
В документе говорится о необходимости стран уведомлять население о вреде алкогольных напитков, уделяя особое внимание в этом вопросе детям, беременным и женщинам детородного возраста.
Специалисты объяснили это тем, что употребление алкогольных напитков может негативно отразиться на вынашивании ребенка, привести к развитию различных заболеваний и появлению проблем с социальным поведением.
Ранее депутаты Госдумы предложили внести новые инициативы в Концепцию государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма.
Одним из самых значимых и популярных предложений стала инициатива продавать алкогольную продукцию исключительно в специализированных магазинах. По мнению авторов поправок, это поможет в борьбе с контрафактом и поспособствует снижению потребления алкоголя из-за меньшей его доступности.
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