Онищенко прокомментировал предложение ВОЗ о запрете алкоголя для женщин

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Бывший глава Роспотребнадзора, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал Москве 24 идею запретить алкоголь женщинам детородного возраста.

Ранее с таким предложением выступила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Согласно проекту Глобального плана действий по борьбе с алкоголем на 2022–2030 годы, страны должны повышать осведомленность населения о вреде алкоголя.

Особое внимание следует уделить детям, беременным и женщинам детородного возраста, говорится в документе. Это связано с тем, что употребление спиртного до и во время вынашивания плода может впоследствии привести к развитию у ребенка разных нарушений и заболеваний. Кроме того, алкоголь оказывает негативное воздействие на физическое и психологическое состояние матери, указывают эксперты.

По словам Онищенко, употребление женщиной алкоголя действительно способно повлиять на развитие ребенка – даже до его зачатия. Если она пьет спиртные напитки во время беременности, это может привести к еще более тяжелым последствиям, подчеркнул депутат.





Геннадий Онищенко бывший глава Роспотребнадзора, депутат Государственной думы Если женщина начнет пить задолго до замужества, принятия решения о рождении ребенка, то зависимость метаболизма (то есть обмена веществ) от наличия или отсутствия в крови алкоголя уже будет. Если женщина употребляет алкоголь во время вынашивания плода, это может привести к его отставанию в развитии, включая умственную отсталость.

Онищенко подчеркнул, что женский алкоголизм считается самым тяжелым и в отличие от мужского его практически невозможно вылечить. "Если у мужчины еще есть надежда в каком-то проценте, что его можно отвадить, то у женщины это никогда не получится", – сказал он.

Депутат полагает, что употребление алкоголя противоречит женской физиологии и природе, однако в последние 20–30 лет эта проблема приобрела катастрофические масштабы. "На женщину природа наложила особую функцию, поэтому к ней особые требования", – заявил Онищенко.

При этом, по его мнению, запретить женщинам детородного возраста употреблять алкоголь вряд ли получится, но внимание к проблеме привлекать надо.





Геннадий Онищенко бывший глава Роспотребнадзора, депутат Государственной думы Сама постановка вопроса – запретить женщинам пить в детородном возрасте – комичная. Женщина, которая никогда не пила, пить не будет. А та, которая пила, никуда от этого не денется. Это гротеск, чтобы привлечь внимание к проблеме, а проблема действительно есть.

Для того чтобы повлиять на сознание женщин и объяснить вред от употребления алкоголя, необходимо проводить воспитательную работу с молодежью, добавил парламентарий. "Нужны всякого рода меры, разъяснения, создание неприятия в обществе, как это уже было раньше", – считает Онищенко.

В свою очередь, юрист, старший преподаватель РАНХиГС Андрей Некрасов считает, что предложение ВОЗ может остаться только в качестве рекомендации. Узаконить его в России вряд ли получится, уверен он. "В РФ, я думаю, это по духу, по смыслу закона и вообще всей жизни и права в целом невозможно", – заявил эксперт в диалоге с Москвой 24.

Юрист подчеркнул, что нельзя законодательно запретить отпускать алкоголь женщинам в магазинах. "Это нарушение наших базовых конституционных и признанных нами международно-правовых принципов о равенстве всех перед законом и судом вне зависимости от пола, расовой, религиозной и иной принадлежности", – заключил Некрасов.

Ранее в Росстате сообщили о росте числа смертей из-за алкоголя в России. Согласно имеющейся у ведомства статистике, от причин, связанных с употреблением спиртного, в 2020 году скончались 50 435 россиян.