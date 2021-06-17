Онищенко прокомментировал предложение ВОЗ о запрете алкоголя для женщин

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Бывший глава Роспотребнадзора, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал Москве 24 идею запретить алкоголь женщинам детородного возраста.
Ранее с таким предложением выступила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Согласно проекту Глобального плана действий по борьбе с алкоголем на 2022–2030 годы, страны должны повышать осведомленность населения о вреде алкоголя.
Особое внимание следует уделить детям, беременным и женщинам детородного возраста, говорится в документе. Это связано с тем, что употребление спиртного до и во время вынашивания плода может впоследствии привести к развитию у ребенка разных нарушений и заболеваний. Кроме того, алкоголь оказывает негативное воздействие на физическое и психологическое состояние матери, указывают эксперты.
По словам Онищенко, употребление женщиной алкоголя действительно способно повлиять на развитие ребенка – даже до его зачатия. Если она пьет спиртные напитки во время беременности, это может привести к еще более тяжелым последствиям, подчеркнул депутат.
Онищенко подчеркнул, что женский алкоголизм считается самым тяжелым и в отличие от мужского его практически невозможно вылечить. "Если у мужчины еще есть надежда в каком-то проценте, что его можно отвадить, то у женщины это никогда не получится", – сказал он.
Депутат полагает, что употребление алкоголя противоречит женской физиологии и природе, однако в последние 20–30 лет эта проблема приобрела катастрофические масштабы. "На женщину природа наложила особую функцию, поэтому к ней особые требования", – заявил Онищенко.
При этом, по его мнению, запретить женщинам детородного возраста употреблять алкоголь вряд ли получится, но внимание к проблеме привлекать надо.
Для того чтобы повлиять на сознание женщин и объяснить вред от употребления алкоголя, необходимо проводить воспитательную работу с молодежью, добавил парламентарий. "Нужны всякого рода меры, разъяснения, создание неприятия в обществе, как это уже было раньше", – считает Онищенко.
В свою очередь, юрист, старший преподаватель РАНХиГС Андрей Некрасов считает, что предложение ВОЗ может остаться только в качестве рекомендации. Узаконить его в России вряд ли получится, уверен он. "В РФ, я думаю, это по духу, по смыслу закона и вообще всей жизни и права в целом невозможно", – заявил эксперт в диалоге с Москвой 24.
Юрист подчеркнул, что нельзя законодательно запретить отпускать алкоголь женщинам в магазинах. "Это нарушение наших базовых конституционных и признанных нами международно-правовых принципов о равенстве всех перед законом и судом вне зависимости от пола, расовой, религиозной и иной принадлежности", – заключил Некрасов.
Ранее в Росстате сообщили о росте числа смертей из-за алкоголя в России. Согласно имеющейся у ведомства статистике, от причин, связанных с употреблением спиртного, в 2020 году скончались 50 435 россиян.
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