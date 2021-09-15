В Москве автомобиль насмерть сбил таксиста, попавшего в ДТП

Полиция ищет водителя, насмерть сбившего таксиста на севере Москвы.

Два автомобиля столкнулись в среду утром на проспекте Мира. Таксист вез пассажира. После ДТП оба вышли осмотреть повреждения машины. В этот момент другой автомобилист газанул и сбил двоих человек, после чего скрылся с места аварии.

Таксист скончался на месте. У пассажира переломы, его госпитализировали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.