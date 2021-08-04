"Московский патруль": возбудили дело против нотариуса, причастного к обману семьи Баталова

Столичные следователи возбудили уголовное дело в отношении нотариуса Дмитрия Бублия. Он помогал Наталье Дрожжиной и Михаилу Цивину составлять договоры пожизненного содержания с иждивением, которые, вероятно, могли помочь завладеть наследие актера.

Дрожжина и Цивин уже являются фигурантами уголовного дела о мошенничестве. По версии следствия, именно благодаря им вдова и дочь именитого актера могли лишиться недвижимости, мастерской и крупной суммы денег.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

