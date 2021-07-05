Маркетолог оценил решение "ВкусВилла" удалить публикацию с однополой семьей

На официальном сайте сети магазинов "ВкусВилл" появилась публикация, героями которой стали представители ЛГБТ-семьи. Материал вызвал массовое негодование в соцсетях. В результате компания удалила публикацию и принесла извинения за то, что затронула чувства своих покупателей. Все произошедшее ее представители назвали ошибкой, списав на непрофессионализм сотрудников. Разбираемся, почему сеть решила пойти на попятную и как инцидент скажется на репутации их магазинов.

Рецепты семейного счастья

Сеть супермаркетов опубликовала на своем официальном сайте в разделе "Школа потребителя" статью "Рецепты семейного счастья", героями которой стали покупатели. Особое внимание читателей в этом проекте привлекла семья, состоявшая из четырех женщин: "матриарха" Юмы, сестер Милы и Алины, а также невесты последней Ксюши. Героини рассказывали о веганстве, безотходном потреблении и поддержке членов квир-сообщества.

Авторы статьи обращали внимание на то, что "не рассказать о реальных семьях наших покупателей будет лицемерием". После публикации одни хотели объявить бойкот сети супермаркетов, другие же, наоборот, хвалили за смелость. Но последние, кажется, поторопились.

Получив неоднозначную реакцию в соцсетях, сеть магазинов заменила материал на сайте текстом с извинениями. Кроме того, место фото ЛГБТ-семьи теперь занял снимок гетеросексуальной пары с тремя детьми.





из сообщения сети магазинов "ВкусВилл" На этом месте была статья, которая больно задела чувства большого числа наших покупателей, сотрудников, партнеров и поставщиков. Мы сожалеем, что так получилось, и считаем эту публикацию своей ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников.

Кроме того, в компании подчеркнули, что их цель – дать возможность покупателям ежедневно получать свежие и вкусные продукты, а не публиковать статьи, которые являются отражением каких-либо политических или социальных взглядов. Это обращение с извинениями подписали руководители компании, включая ее основателя Андрея Кривенко.

Вместе с тем одна из героинь материала рассказала РБК, что сеть не связывалась с ней по поводу удаления материала. По ее словам, с выходом текста однополой семье начали поступать угрозы в соцсетях.

Непродуманный хайп?

Фото: скриншот сайта vkusvill.ru

Маркетолог, член совета Российской гильдии маркетологов Николас Коро в беседе с Москвой 24 усомнился в том, что запущенный контент не был согласован с руководством.

"Это просто невозможно, когда речь идет об отечественных торговых сетях. Особенно когда включаются элементы противоречивого позиционирования. Здесь я имею в виду щекотливую тему в нашей стране – это отношение к ЛГБТ. Никогда не поверю в то, что руководство об этом не знало", – сказал эксперт.

Кроме того, маркетолог назвал попытку перевести стрелки на "непрофессиональных сотрудников" непорядочной. По его словам, компании, запускающие тему с ЛГБТ, понимают, что их ждут полярные точки зрения аудитории, и заранее просчитывают все ходы.

"Абстрагироваться спустя несколько дней после признания аудитории ЛГБТ среди своей же аудитории, а потом снять на сайте упоминания людей не под видом того, что мы обеспокоились за жизнь и здоровье героев, а потому что это не соответствует воззрениям нашей компании и всех наших покупателей, извиниться за то, что они включили недостойный контент в свою рекламу по недосмотру, – это уже граничит с ксенофобией", – сказал Коро.





Николас Коро маркетолог Доказывайте свою правоту, обоснованность умело, умно, корректно, покажите, что вы действительно компания для всех людей, если вы осмелились об этом заявить. Либо говорите правду, почему через несколько дней поменяли свой ориентир, не сваливая это на подчиненных. Правда иногда бывает неприятна, опасна, но ее оценят и поймут.

Вместе с тем специалист уверен, что степень доверия к компании после инцидента изменится не в лучшую сторону.

В свою очередь, социальный психолог Наиля Бирарова заявила, что случившееся не скажется серьезно на репутации компании. "Люди ходят в магазин по удобности: вот есть под домом продуктовый магазин, человек в него пошел, он не думает, что там какую-то рекламу выпустили, к чему-то сагитировали", – объяснила собеседница Москвы 24.

Эксперт предположила, что таким образом "ВкусВилл" хотел охватить еще больший процент аудитории, но вышло наоборот.





Наиля Бирарова социальный психолог Возможно, это был чисто маркетинговый ход, чтобы привлечь как можно больше внимания к себе, привлечь таких же покупателей и показать: мы за равноправное отношение ко всем.

По мнению специалиста, компания рассчитывала на позитивную и адекватную реакцию, но публикация вызвала серьезную агрессию и ее решили удалить.