Москвичам пообещали комфортную погоду на следующей неделе

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде, которая ожидает москвичей в выходные и на следующей неделе. Об этом сообщает РИА Новости.

В субботу и воскресенье температура воздуха прогреется до 28 градусов, что является выше климатической нормы. Погода ожидается облачная с прояснениями, возможен кратковременный дождь.

"На следующей неделе теплая погода с небольшими кратковременными дождями сохранится, то есть погода и на следующей неделе станет комфортной и по-летнему теплой", – рассказала она.

Ранее стало известно, что аномальная жара до 43 градусов ожидается до конца недели в ряде регионов на юге России. В прибрежных городах юга России температура не опустится ниже 30 градусов, на Черноморском побережье и в районе Сочи воздух прогреется до 35 градусов.

При этом москвичам рассказали, что прохладная погода в регионах Центральной России сменится периодом потепления и дождей. Жителям столицы пообещали дождливый август, может выпасть в два раза больше осадков, чем при месячной норме.

