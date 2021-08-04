Москвичам пообещали комфортную погоду на следующей неделе

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде, которая ожидает москвичей в выходные и на следующей неделе. Об этом сообщает РИА Новости.
В субботу и воскресенье температура воздуха прогреется до 28 градусов, что является выше климатической нормы. Погода ожидается облачная с прояснениями, возможен кратковременный дождь.
"На следующей неделе теплая погода с небольшими кратковременными дождями сохранится, то есть погода и на следующей неделе станет комфортной и по-летнему теплой", – рассказала она.
Ранее стало известно, что аномальная жара до 43 градусов ожидается до конца недели в ряде регионов на юге России. В прибрежных городах юга России температура не опустится ниже 30 градусов, на Черноморском побережье и в районе Сочи воздух прогреется до 35 градусов.
При этом москвичам рассказали, что прохладная погода в регионах Центральной России сменится периодом потепления и дождей. Жителям столицы пообещали дождливый август, может выпасть в два раза больше осадков, чем при месячной норме.
"Утро": синоптик рассказал о погоде в столице
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: