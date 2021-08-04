Более 42 тысяч москвичей получили подарочные наборы "С заботой о здоровье"

Московские пенсионеры получили более 42 тысяч коробок "С заботой о здоровье". Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в два раза увеличилось количество пунктов выдачи подарков, в том числе их вручают в Гостином дворе и поликлиниках.

В день за подарками обращаются более четырех тысяч пенсионеров.

С 23 июня стартовала акция для пожилых москвичей, прошедших вакцинацию от коронавируса. Жители столицы старше 65 лет, сделавшие первую прививку с 23 июня по 1 октября, а затем полностью завершившие вакцинацию, получают подарочный набор "С заботой о здоровье". В него входят витамины, тонометр, таблетница, медицинские маски и другие подарки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.