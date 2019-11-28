"Московский патруль": Анатолий Кучерена не смог попасть к участковому

Прогулка в участковый пункт полиции может оказаться с препятствиями. К такому выводу пришел знаменитый адвокат, председатель Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена.

Вместе с представителями ведомства он устроил ревизию по кабинетам участковых. В частности, чтобы оценить состояние помещений. В целом работа правоохранителей оказалась организована на уровне, но нашлась, как говорится, и ложка дегтя.

Один из участков на севере Москвы спрятался в подъезде жилого дома. И попасть в него может только тот, кто знает код от домофона. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.