Опубликовано видео задержания преступной группировки "Шараповские"



Следственный комитет опубликовал видео задержания преступной группировки "Шараповские".

Деятельность организованной преступной группы пресекли правоохранительные органы в Дагестане. Состав группировки насчитывал более 250 человек. Среди них действующие на тот период (2007–2015 годы) сотрудники МВД по Дагестану, адвокатской палаты Дагестана и члены террористического подполья.

ФСБ подозревает участников банды в причастности к серии убийств предпринимателей и сотрудников правоохранительных органов, которые относятся к периоду 2007–2015 годов. Кроме того, членов преступного формирования уличают в похищениях людей, вымогательствах, грабежах и разбоях.

В ходе следствия раскрыты обстоятельства подготовки и осуществления бандой 1998 года в Махачкале террористического акта, в результате которого погибли несколько десятков человек, более 100 получили тяжелые ранения.