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Происшествия

09:54

Российские силовики пресекли деятельность банды "Шараповские"

происшествия криминал

Фото: ТАСС/ ЦОС ФСБ РФ

Правоохранительные органы в Дагестане пресекли деятельность организованной преступной группы "Шараповские". Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Состав группировки насчитывал более 250 человек. Среди них действующие на тот период (2007-2015 годы) сотрудники МВД по Республике Дагестан, адвокаты адвокатской палаты Дагестана, члены террористического подполья", – заявили в управлении.

ФСБ подозревает участников банды в причастности к серии убийств предпринимателей и сотрудников правоохранительных органов, которые относятся к периоду 2007-2015 годов. Кроме того, членов преступного формирования уличают в похищениях людей, вымогательствах, грабежах и разбоях. В ходе следствия раскрыты обстоятельства подготовки и осуществления бандой 1998 года в Махачкале террористического акта, в результате которого погибли несколько десятков человек, более 100 получили тяжелые ранения.

Как сообщили в ЦОС ФСБ, основные организаторы и исполнители преступлений задержаны.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ пресекли деятельность по незаконному ввозу пороха в Россию. Силовики обнаружили три подпольные мастерские, где изготовляли боеприпасы, а также превращали гражданское оружие в его боевые аналоги.

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