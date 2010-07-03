Поезда на МЦД-2 в утренний час пик курсировали в штатном интервале

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Поезда на МЦД-2 "Курско-Рижский" в утренний час пик курсировали в штатном режиме, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу АО "Центральная ППК".

В среду рано утром на станции Павшино из-за излома токоприемника остановился резервный пригородный поезд, который ехал без пассажиров. Железнодорожники оперативно убрали с главного пути эту электричку с помощью маневрового локомотива. До 7:11 поезда курсировали с увеличенными интервалами – 11 минут. К 7:11 интервал был восстановлен.

В пресс-службе МЖД сообщили, что график движения поездов постепенно входит в норму.

"График движения поездов на МЦД-2 "Курско-Рижском" постепенно входит в норму. ОАО "РЖД" и оператор МЦД АО "Центральная ППК" принимают для этого все необходимые меры", – говорилось ранее в сообщении.

Московские центральные диаметры запустили 21 ноября. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути и 57 станций. С 19 из них можно перейти на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД. До конца года на МЦД организуют бесконтактную оплату проезда.

До 2023 года над первыми двумя диаметрами хотят сделать 15 надземных пешеходных переходов. В 2023 году на МЦД-1 и МЦД-2 число пересадочных станций возрастет до 27.

Всего проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года. Общая протяженность пяти маршрутов составит 375 километров.

График работы выстроят как в метро – с 5:30 до 1:00. Билетную систему сделают единой. На первом этапе обслуживать диаметры будут 39 поездов "Иволга". Движение по МЦД организуют по смешанному типу. Интервалы движения поездов в часы пик не превысят пяти–семи минут.

На платформах сделают указатели мест остановки поездов "Иволга". Станции выбирали с учетом обратной связи от пассажиров.

