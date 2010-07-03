Тело участкового с огнестрельным ранением нашли в машине в Подмосковье

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В подмосковном Электрогорске обнаружили мертвым участкового уполномоченного полиции, сообщает Агентство "Москва".

Старший помощник главы Следственного комитета РФ по Подмосковью Ольга Врадий рассказала, что тело 26-летнего участкового с огнестрельным ранением нашли в его собственной машине на территории служебной стоянки опорного пункта Электрогорск МО МВД России "Павловский-Посад".

В ходе осмотра места происшествия с участием следователей-криминалистов, а также осмотром записей с камер видеонаблюдения установлено, что автомобиль был закрыт изнутри, а потерпевший сел на переднее сидение один и более из него не выходил.

По данному факту проводится доследственная проверка. По ее итогам примут процессуальное решение.

Ранее тело девушки с ножевыми ранениями нашли в парке "Лосиный остров". По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".