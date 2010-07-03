В Сети обсуждают ролик Депздрава о вампирах и "антипрививочниках"

Столичные медики сняли ролик, в котором напомнили о важности вакцинации

Самый надежный способ профилактики – вакцинация. Об этом напомнили в столичном Депздраве. Медики сняли ролик о вампирах и "антипрививочниках".

По сюжету отец-кровопийца приходит на прием с дочкой. В кабинете он интересуется, можно ли его малышке пить кровь не прошедших вакцинацию людей. На что получает ответ, что кровь, конечно, лучше не пить. Особенно тех, кто не привит. Так как их кровь очень опасна.

Кроме шуток, в ведомстве напомнили, что ВОЗ назвала отказ от прививок одной из самых опасных угроз человечеству.

Ранее сообщалось, что порядка семи миллионов москвичей прошли вакцинацию от гриппа с начала прививочной кампании. Специалисты отметили, что показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ оказался ниже эпидемического порога на 28,4%.

Вакцинация против гриппа, которая стартовала в столице 4 сентября, завершится 30 ноября. До 1 ноября в городе работали мобильные пункты, в которых можно было сделать прививку, а 30 ноября кампания заканчивается в поликлиниках.