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Москва 24

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Происшествия

16:34

Женщину будут судить за серийное отравление мужчин в Москве

суды происшествия криминал

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Столичный суд рассмотрит дело 41-летней уроженки Дагестана, которую обвиняют в разбое, кражах и причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Следователи считают, что женщина приезжала к мужчинам "для оказания интимных услуг" и подмешивала им в спиртное сильные психотропные препараты. Затем она похищала у потерпевших ценные вещи и деньги. В результате действий злоумышленницы один из мужчин скончался из-за отравления до приезда медиков.

Женщину задержали в октябре минувшего года. В настоящее время обвиняемая заключена под стражу.

Ранее московские полицейские задержали девушку, подозреваемую в ограблении двух мужчин в сауне.

Потерпевший рассказал, что вместе со своим другом отдыхал в одном из столичных клубов. Там он познакомился с девушкой, которая предложила продолжить вечер в сауне. Позднее она дала мужчинам сильное снотворное. Девушка похитила мобильные телефоны мужчин и другое имущество, а затем скрылась.

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