Поезда "Иволга" перевезли более 760 тыс человек со дня запуска МЦД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новые поезда "Иволга" со дня запуска Московских центральных диаметров (МЦД) перевезли свыше 760 тысяч пассажиров. Об этом рассказали в пресс-службе АО "Центральная ППК".

Отмечается, что за пять дней поезда МЦД-2 "Белорусско-Савеловский" перевезли 565 тысяч человек, а на МЦД-1 "Курско-Рижский" ими воспользовались 196 тысяч человек.

В пресс-службе отметили, что на полигоне МЦД-2 курсируют 11-вагонные поезда. Таким образом, в часы пик количество мест увеличилось на 30% – с 489 тысяч до 635 тысяч. Также в ближайшее время будет увеличено количество пассажирских мест на МЦД-1.

Помимо поездов "Иволга" и электричек, пассажиров на МЦД-1 от Одинцова до Окружной перевозят аэроэкспрессы. При этом проезд в них также можно оплатить билетами для поездки на МЦД по карте "Тройка".

До 8 декабря проезд на МЦД будет бесплатным. Это позволит более тщательно наладить билетную систему. Кроме того, будут проведены дополнительные работы по повышению провозной способности и удлинению состава.

Московские центральные диаметры запустили 21 ноября. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути и 57 станций. С 19 из них можно перейти на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД. До конца года на МЦД организуют бесконтактную оплату проезда.

До 2023 года над первыми двумя диаметрами хотят сделать 15 надземных пешеходных переходов. В 2023 году на МЦД-1 и МЦД-2 число пересадочных станций возрастет до 27.

Всего проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года. Общая протяженность пяти маршрутов составит 375 километров.

График работы выстроят как в метро – с 5:30 до 1:00. Билетную систему сделают единой. На первом этапе обслуживать диаметры будут 39 поездов "Иволга". Движение по МЦД организуют по смешанному типу. Интервалы движения поездов в часы пик не превысят пяти–семи минут.

На платформах сделают указатели мест остановки поездов "Иволга". Станции выбирали с учетом обратной связи от пассажиров.

