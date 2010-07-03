Два 10-вагонных поезда "Ласточка" начали курсировать по МЦД-2

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
По второму маршруту Московских центральных диаметров (МЦД) начали курсировать два 10-вагонных поезда "Ласточка". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу РЖД.
"Для увеличения провозной способности линии МЦД-2 РЖД передали перевозчику два 10-вагонных состава "Ласточек", которые уже курсируют по маршруту Нахабино – Подольск", – сообщили в пресс-службе.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что проезд на электричках по МЦД будет бесплатным с 25 ноября по 8 декабря. По его словам, это необходимо для более тщательной наладки билетной системы. Кроме того, будут проведены дополнительные работы по повышению провозной способности и удлинению состава.
Московские центральные диаметры запустили 21 ноября. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути и 57 станций. С 19 из них можно перейти на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД. До конца года на МЦД организуют бесконтактную оплату проезда.
До 2023 года над первыми двумя диаметрами хотят сделать 15 надземных пешеходных переходов. В 2023-м на МЦД-1 и МЦД-2 число пересадочных станций возрастет до 27: там построят девять станций и отремонтируют 47 платформ.
Всего проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года. Общая протяженность пяти маршрутов составит 375 километров.
График работы выстроят как в метро – с 5:30 до 1:00. Билетную систему сделают единой. На первом этапе обслуживать диаметры будут 39 поездов "Иволга". Движение по МЦД организуют по смешанному типу. Интервалы движения поездов в часы пик не превысят пяти–семи минут.
На платформах сделают указатели мест остановки поездов "Иволга". Станции выбирали с учетом обратной связи от пассажиров.
"Мосгорсправка": тарифы МЦД
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