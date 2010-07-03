Трудовые патенты принесли Москве более 13 миллиардов рублей с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За девять месяцев 2019 года трудовые мигранты принесли в бюджет столицы 13,2 миллиарда рублей. По сравнению с прошлым годом рост составил 1,7%, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента экономической политики и развития города Дениса Тихонова.

С января выдано 338 тысяч трудовых патентов. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом приезжие чаще работают в отраслях, не популярных у москвичей.

Патенты для работы в России выдаются гражданам Украины, Молдавии, Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана с 2015 года.

За это время трудовые мигранты пополнили бюджет Москвы почти на 72 миллиарда рублей. Всего в Москве было выдано более двух миллионов патентов.

Ранее сообщалось, что Россия в 2019 году примет почти вдвое больше мигрантов, чем в прошлом году. Миграционный прирост за первое полугодие составил почти 154 тысячи человек.