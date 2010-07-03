Россия примет рекордное число мигрантов в 2019 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россия в 2019 году примет почти вдвое больше мигрантов, чем в прошлом году. Миграционный прирост за первое полугодие составил почти 154 тысячи человек, рассказала РИА Новости завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова.

"Это самый высокий показатель за последние десять лет. Причиной такого резкого роста мог стать переход в начале года на новые формы статистической отчетности, что позволило МВД передавать, а Росстату обрабатывать более полную информацию", – указала эксперт.

Подавляющее число мигрантов – жители Узбекистана, Таджикистана, Украины, Армении.

Накануне Дмитрий Медведев подписал постановление о предельной доле иностранных работников по отраслям и регионам России на 2020 год. В некоторых областях экономики допустимая доля работников-иностранцев осталась такой же, как и в 2019 году. В частности, этот показатель не изменится в сфере строительства, где доля иностранных работников может составлять не более 80 процентов. Исключениями стали такие регионы, как Бурятия, Амурская область и Москва, а в Дагестане норма установлена на отметке 50 процентов.

Последние данные мониторинга настроений среди россиян говорят, что жители России устали от трудовых мигрантов. Более 70 процентов респондентов одного из исследовательских центров считают, что государство должно ограничивать приток трудовых мигрантов. Вместе с этим увеличилась доля граждан, кто считает, что их родственники и знакомые готовы делать работу, которую сейчас выполняют мигранты. Такое мнение высказывают 64 процента респондентов. Социологи уверены, что низкоквалифицированная работа стала для россиян более привлекательной.

В конце августа в ФСБ впервые за 20 лет рассказали о числе приехавших на заработки в Россию иностранцев. С начала 2019 года 2,4 миллиона прибыли для работы, всего же это 15 миллионов человек. Больше всего иностранцев из Узбекистана (918 тысяч), Таджикистана (523,9 тысячи), Киргизии (265 тысяч) и Украины (164,6 тысячи). Из Китая, Германии и Турции прибыли 50,2 тысячи, 10,8 тысячи и 10,2 тысячи человек соответственно.

