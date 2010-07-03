Житель Новосибирска прописал в одном доме более тысячи мигрантов

14:32
14:32
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Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области
В Новосибирске 32-летний директор коммерческой организации арендовал частный трехэтажный дом и прописал в нем более тысячи мигрантов, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Отмечается, что в здании площадью 150 квадратных метров было 16 комнат и 92 спальных места. Следователи считают, что за каждого поставленного на учет человека предприниматель получал денежное вознаграждение. Возбуждено уголовное дело.
Ранее в Москве пресекли деятельность ОПГ, которая занималась незаконной регистрацией нелегалов. В ее состав входили россияне и выходцы из среднеазиатских республик. Они организовали сетевую структуру по массовому изготовлению и сбыту поддельных документов, дающих право на въезд, пребывание и транзитный проезд через территорию РФ. Доход ОПГ оценили в пять миллионов рублей. Были задержаны три человека.
В августе в России упростили выдачу разрешения на временное проживание в России отдельным категориям иностранцев без учета квоты. Норма будет распространяться на граждан, которые родились в России, состоят в браке с гражданином РФ, являются участниками госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников. То же касается людей, признанных беженцами или получивших временное убежище в России.
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