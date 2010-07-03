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11:57

В Серпухове задержали граждан Таджикистана за использование рабского труда

происшествия

11:57

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Фото: depositphotos/blinow61

В Серпухове задержали граждан Таджикистана – 51-летнюю женщину и ее 29-летнего сына, которых подозревают в использовании рабского труда. Об этом говорится на сайте СУ СК по Московской области.

Как полагают следователи, в июне этого года подозреваемые привезли в Россию из Узбекистана нескольких мужчин. Им была обещана зарплата не менее 250 долларов за две недели работы. Когда они прибыли в РФ, у них отобрали паспорта – из-за этого они не могли отказаться от работ.

В результате приезжие больше месяца трудились на сельскохозяйственных полях, но денег за свой труд так и не получили. Четверым гражданам удалось обратиться в правоохранительные органы.

Работодателей задержали. Сейчас правоохранители устанавливают точное число потерпевших.

Ранее в Ногинском районе Подмосковья полицейские остановили станки подпольного швейного цеха. В полной антисанитарии в нем трудились полсотни мигрантов из Юго-Восточной Азии. Нелегалы сотнями штамповали футболки. Для повышения эффективности производства жили прямо в мастерской. Спали в сколоченных из досок комнатах. Трудившихся в рабских условиях нелегалов отправили на родину. Организатора незаконного бизнеса задержали.

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происшествия

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