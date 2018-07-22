Во всем мире обнаружили 40 миллионов рабов

Специалисты некоммерческой организации Walk Free пришли к выводу, что в мире насчитывается 40,3 миллиона рабов. Об этом сообщает "Российская газета".

Эксперты организации включают в списки любые формы современного рабства. К нему относят принудительный и детский труд, сексуальную эксплуатацию и принудительный брак.

По данным специалистов, среди женщин рабский труд распространен намного больше. На них приходится 71% всех рабов. При этом 24,9 миллиона женщин и девочек занимаются подневольной работой, а 15,4 миллиона вступили в брак против своей воли.