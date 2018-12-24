СК изучит материалы о рабском труде женщин в мордовской колонии

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Федеральная служба исполнения наказания передала в Следственный комитет материалы об использовании рабского труда осужденных женщин в ИК-14 УФСИН по Мордовии, сообщил ТАСС замдиректора ФСИН России Валерий Максименко.

Максименко уточнил, что проверка, проведенная центральным аппаратом ФСИН, установила, что осужденные женщины занимались пошивом одежды с семи утра до часа ночи, "выполняя левые заказы".

По его словам, во ФСИН с жалобой обратилась бывшая осужденная Индира Багаева. С учетом того, что жалобы поступали и раньше, было решено провести скрытый выезд сотрудников ФСИН.

Сотрудникам колонии удалось скрыть видеозаписи в центральном архиве колонии, на КПП и в дежурной части. Однако изъятые записи с видеорегистраторов сотрудников колонии подтвердили информацию о нарушениях.

Как полагают в центральном аппарате ФСИН, в колонии выполняли заказы для коммерческих фирм. Начальник колонии Юрий Куприянов освобожден от занимаемой должности. По нему и другим сотрудникам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Замглавы ФСИН напомнил, что ранее о нарушениях в мордовских колониях рассказала участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова, отбывавшая там наказание.

"По всей видимости, Толоконникова была права", – отметил замдиректора ФСИН.