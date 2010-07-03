Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице пресекли незаконную регистрацию нелегалов. Доход ОПГ оценивается в пять миллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по Москве и Московской области.
В ведомстве уточнили, что в состав ОПГ входили россияне и выходцы из среднеазиатских республик. Они организовали сетевую структуру по массовому изготовлению и сбыту поддельных документов, дающих право на въезд, пребывание и транзитный проезд через территорию РФ.
Задержаны три человека. В ходе обысков изъяты средства связи, банковские карты, оргтехника и компьютеры, электронные образцы миграционных документов, печати и оттиски миграционных штампов.
При изготовлении поддельных документов злоумышленники использовали хостелы, на адреса которых регистрировались иностранные граждане, а также домашние "лаборатории".
По данному факту заведено уголовное дело об организации незаконной миграции.
Ранее в Серпухове задержали граждан Таджикистана, которых подозревают в использовании рабского труда. По версии следствия, подозреваемые привезли в Россию из Узбекистана нескольких мужчин.
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