Кабмин установил допустимую долю приема мигрантов на работу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о предельной доле иностранных работников по отраслям и регионам России на 2020 год. Документ был опубликован на официальном сайте правительства 7 октября.

Отмечается, что в некоторых областях экономики допустимая доля работников-иностранцев осталась такой же, как и в 2019 году. В частности, этот показатель не изменится в сфере строительства, где доля иностранных работников может составлять не более 80%. Исключениями стали такие регионы, как Бурятия, Амурская область и Москва, а в Дагестане норма установлена на отметке 50%.

Правительство сохранило допустимую долю иностранной рабочей силы в сфере выращивания овощей. Там она составляет 50% от всех работников. При этом если в текущем году эта норма не распространяется на Приморский край и Астраханскую область, то со следующего года ее установят для всех регионов страны.

Кроме того, как сказано в документе, в области сухопутного пассажирского транспорта и автомобильного грузового транспорта допускается принимать на работу до 26% иностранцев, а в области спорта – 25%.

Ранее сообщалось, что в Германии опасаются нового миграционного кризиса. Как полагает глава немецкого МВД Хорст Зеехофер, этот кризис может быть более мощным, чем в 2015 году. Тогда в ФРГ, по данным немецкого МВД, прибыли примерно 850 тысяч беженцев и мигрантов. Многие оказались в стране нелегально без удостоверяющих личность документов.