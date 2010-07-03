Британия изменила правила пребывания иностранных студентов в стране

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Премьер Борис Джонсон смягчил правила пребывания иностранных студентов в Великобритании. Об этом говорится на сайте правительства страны.

Иностранные студенты, в том числе и российские, смогут оставаться и работать на территории страны в течение двух лет после завершения обучения в вузе. Сейчас предельный срок составляет четыре месяца, после этого студент должен или покинуть страну, или получить рабочую визу.

Правила въезда и пребывания иностранных студентов в 2010 году ужесточала Тереза Мэй, которая в то время занимала пост главы МВД. Она отмечала, что в статусе студентов в Великобританию прибывает две трети всех мигрантов, именно поэтому этот сектор является ключевым для иммиграционной реформы. Около 40 процентов всех студентов приезжает учиться на курсах, не ведущих к получению университетской степени, что также вызвало тревогу властей.

Ранее сообщалось, что россияне начали подавать заявки на бесплатное обучение в крупнейших университетах мира. Оплачивать обучение по программе "Глобальное образование" будет государство. Претендовать на участие в программе смогут россияне с дипломом о высшем образовании. В этом году заявки на обучение рассматриваются только по программам магистратуры. На одного участника выделяется до 2,7 миллиона рублей. После стажировки выпускники с зарубежным образованием должны вернуться в Россию.

