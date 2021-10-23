"Топ 5": бывшие промзоны

Что было раньше на месте эффектных круглых строений на Арме? Почему здание фабрики "Большевик" построено из кирпичей двух цветов? С чего началась история элитного лофт-квартала "Даниловская мануфактура"?

Об этом и многом другом – в программе "Топ 5".