Правда ли семечки и проглоченная жвачка могут спровоцировать воспаление аппендикса? Всегда ли при аппендиците болит именно справа и повышается температура? Правда ли, если боль внезапно прошла, то опасность миновала?

Можно ли самому проверить аппендицит, надавив на живот, и всегда ли его видно на УЗИ? Обязательно ли при аппендиците делают операцию? И стоит ли удалять аппендикс заранее, если он все равно "не нужен"?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответил врач-хирург, заведующий стационаром кратковременного пребывания Андрей Васильев.