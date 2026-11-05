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05 ноября, 10:00

Общество

"Качество жизни": врач рассказал о возможностях генетического теста

"Качество жизни": врач рассказал о возможностях генетического теста

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Можно ли по ДНК определить "идеальную диету"? Правда ли, что генетический тест скажет, сколько кофе можно пить? Может ли он выбрать лучший вид спорта?

Какие заболевания действительно имеют значимые генетические маркеры? И когда красивый отчет за десятки тысяч рублей мало что меняет в реальной жизни?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.

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