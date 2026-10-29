"Качество жизни": врач рассказала о факторах развития инсульта

Всемирный день борьбы с инсультом отмечается 29 октября. Что важно знать? Кому из жителей мегаполиса особенно грозит это состояние?

У кого храп может привести к инсульту? Почему это состояние все чаще возникает у молодых? По каким признакам его можно распознать? Какая соль помогает снизить риски инсульта? Как от него защититься?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответила врач-невролог Анна Лацинова.