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29 октября, 10:00

Общество

"Качество жизни": врач рассказала о факторах развития инсульта

"Качество жизни": врач рассказала о факторах развития инсульта

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Всемирный день борьбы с инсультом отмечается 29 октября. Что важно знать? Кому из жителей мегаполиса особенно грозит это состояние?

У кого храп может привести к инсульту? Почему это состояние все чаще возникает у молодых? По каким признакам его можно распознать? Какая соль помогает снизить риски инсульта? Как от него защититься?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответила врач-невролог Анна Лацинова.

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