"Качество жизни": офтальмолог рассказал о синдроме сухого глаза

Можно ли испортить зрение, если целый день работать в телефоне? Чем опасна привычка тереть глаза руками? Какие ошибки делают те, кто носит контактные линзы целый день?

Когда сухость глаз – это уже не просто усталость, а повод идти к офтальмологу? Какие правила помогут сохранить глаза тем, кто учится, работает и отдыхает в экране?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответил врач-офтальмолог Сергей Серков.