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19 августа, 10:00

Общество

"Качество жизни": врач рассказала о пользе яблок

"Качество жизни": врач рассказала о пользе яблок

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Почему каждый житель мегаполиса должен съедать как минимум одно яблоко в день? От каких сердечно-сосудистых заболеваний защищают яблоки? Как они снижают уровень плохого холестерина? Сколько нужно есть яблок, чтобы похудеть? И в каком виде полезно есть яблоки для здоровья кишечника?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответила врач-диетолог, психотерапевт Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

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