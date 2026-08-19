"Качество жизни": врач рассказала о пользе яблок

Почему каждый житель мегаполиса должен съедать как минимум одно яблоко в день? От каких сердечно-сосудистых заболеваний защищают яблоки? Как они снижают уровень плохого холестерина? Сколько нужно есть яблок, чтобы похудеть? И в каком виде полезно есть яблоки для здоровья кишечника?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответила врач-диетолог, психотерапевт Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.