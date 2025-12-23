"Доктор 24": врач рассказала о причинах потери сознания

Потеря сознания может быть вызвана не только духотой, но и другими причинами.

Какие неочевидные причины приводят к обморокам? Почему некоторые теряют сознание из-за чрезмерной красоты? Какие лекарства могут спровоцировать обморок? Как здоровье носа влияет на возможные обмороки? В каких случаях к потере сознания приводит голод?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24"ответила врач-терапевт, гериатр Анастасия Фомина.