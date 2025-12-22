Более тысячи новогодних елок установили в Москве. Некоторые деревья достигают в высоту почти 30 метров. Самые высокие можно увидеть на Лубянской площади, у главного входа в Парк Горького, на Ходынском поле, на Поклонной горе и в "Лужниках".

Украшения и тематические инсталляции появились по всему городу. На площади перед Большим театром создали композицию по мотивам "Щелкунчика", на Кузнецком Мосту в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" установили 15 авторских елок от модельеров и дизайнеров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.