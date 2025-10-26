Врачи рассказали, почему опасно лечить простуду народными методами. Популярные средства, например, пар над картошкой, баня при температуре или банки с огнем, могут привести к ожогам, спазму бронхов, скачкам давления и даже обморокам, особенно у детей и пожилых людей.

Кардиологи подчеркнули, что баня строго противопоказана в острой фазе заболевания, а терапевты отметили неэффективность и риски ингаляций над горячей картошкой. Вместо народных рецептов медики порекомендовали научно обоснованные методы: ингаляции с физраствором, обильное питье, отдых и проветривание, отказ от алкоголя, уксуса и других потенциально вредных "домашних" средств.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.