26 октября, 09:15

Общество

Врачи рассказали, почему опасно лечить простуду народными методами

Врачи рассказали, почему опасно лечить простуду народными методами

Врачи рассказали, почему опасно лечить простуду народными методами. Популярные средства, например, пар над картошкой, баня при температуре или банки с огнем, могут привести к ожогам, спазму бронхов, скачкам давления и даже обморокам, особенно у детей и пожилых людей.

Кардиологи подчеркнули, что баня строго противопоказана в острой фазе заболевания, а терапевты отметили неэффективность и риски ингаляций над горячей картошкой. Вместо народных рецептов медики порекомендовали научно обоснованные методы: ингаляции с физраствором, обильное питье, отдых и проветривание, отказ от алкоголя, уксуса и других потенциально вредных "домашних" средств.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

