"Доктор 24": врач рассказал, что ускоряет процесс старения

Почему некоторые люди выглядят старше своего возраста? Оказывается, что дело не только в генетике. Есть несколько медицинских причин, которые ускоряют старение. Что это за причины? Как от них избавиться и выглядеть моложе своих лет?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответил главный специалист терапевтической службы ФБГУ "Объединенная больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ, кандидат медицинских наук Олег Гайсенок.